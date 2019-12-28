На члена екатеринбургской ОНК Дарью Беляеву совершено нападение

Как передает «МБХ медиа Урал», рано утром на выходе из подъезда к ней подошли два человека, показали какие-то документы и потребовали «пройти с ними в отдел». Беляева отказалась, тогда ее стали тащить за куртку и несколько раз ударили кулаком по лицу. Беляева подала заявление в полицию и собирается ехать на судебно-медицинскую экспертизу. Глава свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников сообщил, что перед нападением к Беляевой приходил, предположительно, сотрудник полиции в штатском.
2019-12-28T17:31:00+03:00
2019-12-28T17:31:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 28 декабря 2019
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