На члена екатеринбургской ОНК Дарью Беляеву совершено нападение

Как передает «МБХ медиа Урал», рано утром на выходе из подъезда к ней подошли два человека, показали какие-то документы и потребовали «пройти с ними в отдел». Беляева отказалась, тогда ее стали тащить за куртку и несколько раз ударили кулаком по лицу. Беляева подала заявление в полицию и собирается ехать на судебно-медицинскую экспертизу. Глава свердловского отделения «Открытой России» Владислав Постников сообщил, что перед нападением к Беляевой приходил, предположительно, сотрудник полиции в штатском.