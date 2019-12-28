Спасатели на месте катастрофы казахстанского самолета компании «Бек эйр» перекачивают топливо из крыла лайнера

По сообщению комитета по ЧС МВД Казахстана, одновременно продолжается разбор обломков воздушного судна при помощи гидравлических инструментов. Для недопущения возгорания приведена в готовность пожарная техника. Самолет «Фоккер-100», выполнявший рейс Алма-Ата – Нур Султан, утром 27 декабря при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение. На борту было 98 человек, в том числе пять членов экипажа. 12 человек погибли, 67 пострадали. Сегодня в стране объявлен общенациональный траур.
2019-12-28T17:30:00+03:00
2019-12-28T17:31:15+03:00
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17:30, 28 декабря 2019
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