Водитель экскурсионного автобуса погиб в ДТП в Подмосковье

По сведениям Интерфакса, на Московском большом Кольце автобус, в котором находились 30 пассажиров и 2 водителя, столкнулся с грузовиком. В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что автобус следовал из Санкт-Петербургва в Молдавию. Пострадавших среди пассажиров нет.