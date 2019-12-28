Водитель экскурсионного автобуса погиб в ДТП в Подмосковье

По сведениям Интерфакса, на Московском большом Кольце автобус, в котором находились 30 пассажиров и 2 водителя, столкнулся с грузовиком. В свою очередь источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что автобус следовал из Санкт-Петербургва в Молдавию. Пострадавших среди пассажиров нет.
2019-12-28T17:30:00+03:00
2019-12-28T17:30:46+03:00
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17:30, 28 декабря 2019
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