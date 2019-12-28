Российский нападающий Александр Овечкин во второй раз подряд отказывается от участия в Матче Всех Звезд Национальной хоккейной лиги.

Овечкин должен был стать капитаном команды столичного дивизиона. Его выбрали даже не тренеры, а болельщики, которые голосовали за Александра, но он во второй раз решил не ехать на мероприятие, которому в Лиге уделяют большое внимание. Овечкин сослался на свое тело и возраст, сказав, что должен подготовится ко второй части сезона. С учетом того, что его дисквалифицируют на одлну игру, Ови получит десятидневные каникулы.

Это вызвало разную реакцию. Специалисты отнеслись к его решению спокойно, понимая, что лучше увидеть настоящего Овечкина в плей-офф, нежели на веселых конкурсах на льду, тем более, что он, в отличие от других, открыто назвал причину. Другие говорили, что возрастные игроки должны иметь право отказаться, а некоторые болельщики все же оскорбились и предложили дисквалифицировать его на три игры за рецидив.

Александр Овечкин пропустит либо матч протий Нью-Йорк Айлендерс 18 января, либо следующий Монреаль Канадиенс 27 января.