25 декабря в Лондоне в годовщину смерти Джоржа Майкла нашли мертвой его младшую сестру Мелани Панайоту

Как пишет Mirror, тело 55-летней женщины обнаружено в ее собственной квартире. Полиция пока никаких версий не выдвигает. Назначена экспертиза. Издание напоминает, что Мелани и Джордж были очень близки, сестра постоянно сопровождала певца в гастрольных турне. Тело Джорджа Майкла было найдено в его доме 25 декабря 2016 года.
2019-12-28T16:33:00+03:00
2019-12-28T16:33:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:33, 28 декабря 2019
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