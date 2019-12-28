25 декабря в Лондоне в годовщину смерти Джоржа Майкла нашли мертвой его младшую сестру Мелани Панайоту

Как пишет Mirror, тело 55-летней женщины обнаружено в ее собственной квартире. Полиция пока никаких версий не выдвигает. Назначена экспертиза. Издание напоминает, что Мелани и Джордж были очень близки, сестра постоянно сопровождала певца в гастрольных турне. Тело Джорджа Майкла было найдено в его доме 25 декабря 2016 года.