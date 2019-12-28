Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

На турнире в Красноярске после короткой программы Медведева занимала пятое место. Перед произвольной программой она досрочно завершила тренировку, не став выполнять ряд прыжков. Сама Медведева сообщила Первому каналу, что в показательных выступлениях будет участвовать.
2019-12-28T16:32:00+03:00
2019-12-28T16:32:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:32, 28 декабря 2019
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Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…