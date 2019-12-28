Полицейские в Москве обнаружили раритетный ЗИС, на котором, возможно, ездил Сталин

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, раритетный автомобиль найден в одном из гаражных боксов. Сейчас устанавливаются личности и местонахождение похитителей. Ранее сообщалось о краже машины из гаража на Новосходненском шоссе. Принадлежность похищенного автомобиля и его стоимость будут определены после того, как правоохранительные органы получат документы владельца.
2019-12-28T16:32:00+03:00
2019-12-28T16:32:33+03:00
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16:32, 28 декабря 2019
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