Митрополит Иларион: Введение современного русского языка в богослужебную практику требует осторожности

Так считает глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Выступая в федеральном телеэфире он сказал, Он пояснил, что в Церкви литургический строй складывался на протяжении веков. Митрополит напомнил о событиях 300-летней давности, когда обрядовые разногласия привели к расколу появлению т.н. староверов.