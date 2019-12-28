Грузовик в Могадишо сегодня подорвал террорист-смертник

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на столичную полицию. По ее данным, смертник направил начиненный взрывчаткой грузовик на полицейский КПП. Погибли более 90 человек, среди них 17 полицейских и 73 гражданских, включая четверых гражданин Турции. Как отметил мэр Могадишо Омар Филиш, среди жертв теракта много студентов университета Бенадир. Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре отменил свою предвыборную поездку. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за сегодняшний взрыв.
2019-12-28T16:30:00+03:00
2019-12-28T16:31:06+03:00
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16:30, 28 декабря 2019
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