Грузовик в Могадишо сегодня подорвал террорист-смертник

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на столичную полицию. По ее данным, смертник направил начиненный взрывчаткой грузовик на полицейский КПП. Погибли более 90 человек, среди них 17 полицейских и 73 гражданских, включая четверых гражданин Турции. Как отметил мэр Могадишо Омар Филиш, среди жертв теракта много студентов университета Бенадир. Премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре отменил свою предвыборную поездку. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за сегодняшний взрыв.