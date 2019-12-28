Airbus А320 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга

На борту, выполнявшем рейс из Екатеринбурга в Симферополь сработал датчик неисправности аппаратуры измерения скорости. Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что перед посадкой лайнер вырабатывал топливо, три часа кружа над городом Сысерть. На борту находились 146 пассажиров, с том числе 8 детей. Никто не пострадал. Авиакомпания предоставит пассажирам резервный борт