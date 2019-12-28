Евгения Медведева отказалась от произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске

Еще в четверг на тренировке Медведева сломала конек. Запасных у нее не было и пришлось заглянуть в специальный магазин, но там привычной для нее модели не нашлось. Пришлось купить то, что было. Продавцы рассказали, что это обошлось ей в 20 000 рублей. Потренировавшись в новых коньках, она все же решила вернуться к старым, но показала только пятый результат. Медведева поблагодарила болельщиков и обещала порадовать из произвольной программой, но на очередной тренировке Евгения выполнила только один элемент из заявленных ею и досрочно ушла, а несколько позже Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков объявил, что она снимается с чемпионата России.

Медведева может пропустить Чемпионаты Европы и Мира. Если тренерский совет не включит ее в команду своим решением, она пропустит остаток сезона.