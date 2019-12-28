Самолет «Уральских Авиалиний», на котором сработал датчик неисправности, совершил посадку в Екатеринбурге

Самолет «Уральских Авиалиний», на котором сработал датчик неисправности, несколько минут назад совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Оттуда он должен был лететь в Симферополь.

Лайнер Airbus A320 более трех часов кружил над екатеринбургским аэропортом «Кольцово». Он вырабатывал топливо. Перед этим воздушное судно вылетело с часовой задержкой. На борту самолета находилось 149 пассажиров. В пресс-службе компании «Уральские авиалинии» подчеркнули, что сработал датчик неисправности одной из систем, но какой именно, не уточнили. В свою очередь, источник агентства ТАСС утверждает, что речь идет о некорректной работе датчика измерения скорости – из-за него, по его словам, командир лайнера принял решение вернуться в аэропорт вылета. Собеседник агентства отметил, что вынужденная посадка прошла в штатном режиме: он добавил, что пострадавших нет. В самом аэропорте Кольцово также подчеркнули, что никаких ограничений на прилет и вылет нет.

Пассажирам рейса Екатеринбург – Симферополь пообещали предоставить резервный самолет в ближайшие часы. Следствие, тем временем, начало проверку по факту вынужденной посадки лайнера в аэропорту «Кольцово».