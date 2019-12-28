Крутихин: Спрос на российскую нефть может незначительно снизится в пользу нового норвежского сорта

Спрос на российскую нефть может незначительно снизиться в пользу нового норвежского сорта «Юхан Свердруп». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

«С этого года очень ужесточаются требования к содержанию серы в морском топливе. И нефтеперерабатывающие заводы, и вообще потребители должны будут переключаться на сорта нефти, где меньше серы. В российском экспортном сорте «Юралс» серы гораздо больше, чем в норвежском сорте «Юхан Свердруп». Поэтому не исключен повышенный интерес к норвежскому сорту и, возможно, спрос на российскую нефть несколько снизится. Но я не ожидаю, что это будет что-то уж очень серьезное. Пропорция несколько изменится, но не драматическим образом», — сказал он.

При этом М.Крутихин добавил, что российская нефть может конкурировать с норвежской, если Россия предложит хорошие скидки.

Ранее стало известно, что Норвегия увеличивает добычу нефти на нефтяном месторождении «Юхан Свердруп» в Северном море. «Юхан Свердруп» начал работу лишь в октябре, но, по оценке экспертов, уже стало крупнейшим месторождением в Западной Европе и продолжает наращивать добычу.