Z Архив новостей новости
5 1 6 44
Эксклюзив Эха 15:58, 28 декабря 2019

Крутихин: Спрос на российскую нефть может незначительно снизится в пользу нового норвежского сорта

Спрос на российскую нефть может незначительно снизиться в пользу нового норвежского сорта «Юхан Свердруп». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.
«С этого года очень ужесточаются требования к содержанию серы в морском топливе. И нефтеперерабатывающие заводы, и вообще потребители должны будут переключаться на сорта нефти, где меньше серы. В российском экспортном сорте «Юралс» серы гораздо больше, чем в норвежском сорте «Юхан Свердруп». Поэтому не исключен повышенный интерес к норвежскому сорту и, возможно, спрос на российскую нефть несколько снизится. Но я не ожидаю, что это будет что-то уж очень серьезное. Пропорция несколько изменится, но не драматическим образом», — сказал он.
При этом М.Крутихин добавил, что российская нефть может конкурировать с норвежской, если Россия предложит хорошие скидки.
Ранее стало известно, что Норвегия увеличивает добычу нефти на нефтяном месторождении «Юхан Свердруп» в Северном море. «Юхан Свердруп» начал работу лишь в октябре, но, по оценке экспертов, уже стало крупнейшим месторождением в Западной Европе и продолжает наращивать добычу.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

Фильм «Союз спасения», независимо от своих выдающихся профессиональных качеств, порожден историческим запросом. Это эпоха через него говорит…

5 107 6 9914 27.12
#слушать 01:44:37 8читать ;смотреть $скачать 23.9 МБ
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

Тираны в мировой истории С какими бы благими намерениями тираны ни приходили к власти, очень быстро они приходят к выводу, что для благополучия страны необходима безопасность правителя, а значит, надо уничтожить всех врагов, поставить на колени всех сомневающихся…

5 93 6 13391 21.12
Kполитика, история, общество, мнения
Новости

Иностранные государства готовят информационную атаку на руководство российской армии, полагают в Минобороны России Первый заместитель министра Руслан Цаликов сказал, что отдельные страны через конкретные СМИ ведут скоординированную работу…

5 49 6 6261
Блоги

+ Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в нацистской Германии Так президент России охарактеризовал человека, обещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку…

5 289 6 38585 24.12
8читать ;смотреть
Kобщество, видео, путин, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Три с половиной года колонии — за «испуг» опричников? Самариддин Раджабов невиновен, как и другие «узники московского протеста». Он должен быть оправдан. А наказаны — те, кто его преследует…

5 96 6 12929 23.12
Kполитика, власть, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Тогда не отмечайте 9 мая Интересная трактовка памяти от российского МИДа. Тогда, если так желается «перелистнуть», то следует начать «листать» с себя. Либо всем можно, либо всем не стоит…

5 92 6 12553 24.12
Kистория, власть, политика, события
Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Попробуйте встать на место жертв сталинского режима Лет десять или двадцать спустя вы узнаете, что их просто расстреляли после зверских пыток или сослали в один из сотни лагерей. Да, теперь ваши родители официально реабилитированы, но кто вернет им и вам годы унижений и страданий?..

5 87 6 12151 25.12
Kобщество, политика, история, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Фальсификатор фальсификаций Глубокий и, опять же, как говорили раньше, фундированный анализ ситуации. Ёмкие обороты, наукообразные формулировки. Красота. Один маленький нюанс…

5 180 6 25327 11:48
Kполитика, общество, события
Блоги

Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…

5 65 6 10101 27.12
Kобщество, правосудие, суды, мнения
Новости

Президент Чехии может отказаться от визита в Москву на 75-летие победы в войне с нацистской Германией Причиной стало заявление российского МИДа…

5 40 6 6604
Блоги

Карина Орлова журналист

+ Энтони Скарамуччи уверяет, что 45-й президент США снимется с выборов Энтони Скарамуччи уверяет, что 45-й президент США снимется с выборов Муч, как недавний инсайдер, действительно что-то знает или несет брехню? Обсудим…

5 224 6 37993 23.12
8читать ;смотреть
Kтрамп, сша, политика, видео, мнения
Блоги

Андрей Илларионов экономист

Франко-польский Мадагаскарский план 1935-39 гг. и другие проекты переселения европейских евреев Документы, процитированные В.Путиным, относятся к 20 сентября 1938 года и 5 января 1939 года. В это время германского варианта Мадагаскарского плана не существовало даже в замысле…

5 265 6 47760 26.12
Kобщество, история, европа, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

«Уж ты бы лучше бы молчала бы!» И где, кстати, ваши хваленые «союзники» — «китайские товарищи»? Как они помогают вам противостоять США? Они-то похитрее вашего Путина и вас – его гриндернутых сторонников….

5 211 6 58533 21.12
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Заявление журналистки «Базы» Анны Никитиной Далее этот сотрудник без достаточных на то оснований применил в отношении меня грубую физическую силу…

5 173 6 33100 23.12
Kрасследования, фсб, журналистика, сми, журналисты, мнения
Блоги

Геннадий Гудков политик

Умышленно забытая история Разве в ходе той войны не совершались подвиги, не было героев, успешных и неуспешных военных баталий? Разве павшие не заслуживают памяти?..

5 98 6 18708 08:10
Kистория, политика, общество, события
Интервью Будем наблюдать

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

3200641

5 27 6 5361 12:07
#слушать 01:31:16 ;смотреть $скачать 20.9 МБ

Популярное за неделю

Новости

Россия никому не позволит читать Москве нотации, заявил после визита в польский МИД посол нашей страны Сергея Андреева вызывали в министерство из-за высказываний Владимира Путина…

5 44 6 28402
Интервью Интервью

Александр Лукашенко гость: Александр Лукашенко президент Республики Беларусь

3198993
Если Россия попробует нарушить наш суверенитет — этого уже Запад и НАТО не перенесет, потому что они сочтут это за угрозу им…
Читать и слушать целиком

5 226 6 160580 24.12
#слушать 01:51:41 8читать ;смотреть $скачать 25.6 МБ
Голосование

3198153
«Процессы литературных прототипов».
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 26 6 7754 22.12
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

«Федермессер, Хаматова, Доктор Лиза»: Интервью Белковского о мафии благотворителей Он убежден, что польза от благотворительности тоже есть, но не следует канонизировать людей, которые им занимаются…

5 146 6 168557 22.12
Kблаготворительность, помощь, события
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

+ Сколько стоит Крымский мост? Сколько стоит Крымский мост? Непомерно высокая стоимость моста через Керченский пролив — только малая доля той цены, которую наша страна платит за авантюру с аннексией Крыма. И дело не в сомнительных официальных цифрах, процентах доли бюджета или ВВП…

5 197 6 165624 25.12
8читать ;смотреть
Kобщество, крым, строительство, рф, политика, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8228806
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, учитель

6 4310272

Сегодня в эфире