Посол России в Польше был вызван в МИД этой страны из-за заявлений Владимира Путина

По словам Сергея Андреева, беседа была жёсткой, но вполне корректной. Посол добавил, что Россия никому не позволит читать Москве нотации, передаёт агентство РИА Новости.

Несколько дней назад российский президент назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью» и «антисемитской свиньёй» из-за того, что тот, по утверждению Путина, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку.