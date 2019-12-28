Пассажирский самолёт А-320 «Уральских авиалиний» готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

Сработал датчик технической неисправности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Источник агентства говорит, что речь идёт о датчике измерения скорости. По уточнённым данным, на борту 149 человек. Лайнер вырабатывает топливо. В аэропорту дежурят бригады скорой помощи.

Агентство Интерфакс уточняет, что лайнер – он направлялся из Екатеринбурга в Симферополь, сегодня вылетел с часовым опозданием.