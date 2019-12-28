На трассе «Дон» полицейские расстреляли автомобиль нарушителя

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональное управление МВД. По версии ведомства, между городами Ростов-на-Дону и Новошахтинск автоинспекторы попытались остановить автомобиль, который значился в ориентировке, водитель проигнорировал требования, один из полицейских стал стрелять по колёсам. Автомобиль повреждён, из людей никто не пострадал. Задержан водитель. Интерфакс пишет, что ему 21 год и что прежде он был судим за убийство, а сейчас находился нетрезвым за рулём.

В МВД настаивают, что сотрудники применили оружие правомерно и вместе с тем сообщают, что назначена проверка.