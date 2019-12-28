Министерство обороны намерено увеличить скорость гиперзвуковых ракет

В ведомстве уже работают над этим.

Оружейники сейчас модернизируют комплексы «Кинжал» и «Циркон», — сказал заместитель министра Алексей Криворучко. Максимальная скорость снарядов в итоге должна превысить десять махов, то есть двенадцати тысяч километров в час, — отметил он в интервью ведомственной газете «Красная звезда». Предполагается, что их можно будет применять как с наземных, так и с морских носителей, а характеристики гиперзвуковой ракеты «Циркон» сведут на нет возможности зенитных систем на кораблях потенциальных противников.

Речь идет о тех самых технологиях, которые упоминал президент во время послания федеральному собранию в 2018-ом году. Но тогда Владимир Путин называл меньшие показатели. По его данным скорость «Циркона» составляла только десять махов. Во время выступления глава государства говорил, что эти ракеты способны доставлять заряды на расстояние до двух тысяч километров, и ни одна существующая система обороны не может их остановить.

В ноябре агентство ТАСС писало, что ракеты «Кинжал» успешно протестировали в Арктике, и тогда она её скорость действительно достигла десяти махов.