Жертвами теракта в Сомали, по некоторым данным, стали 90 человек

Российские власти выразили соболезнования семьям погибших.

Жертв так много, потому что заминированный автомобиль взорвался в столице страны на оживленной улице, рядом с полицейским КПП. Как сообщил в «Твиттере» член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед, среди жертв 17 сотрудников полиции, и 73 мирных жителя, включая студентов, а также четверо иностранцев, их гражданство пока не называется. Однако официально эти данные пока не подтверждены. Раненых около сотни, передает телеканал «Аль-Джазира». Российский МИД осудил теракт и выразил соболезнования. Как передает «Интерфакс», на Смоленской площади подчеркнули, что Россия в качестве постоянного члена СБ ООН будет и далее поддерживать усилия правительства Сомали по достижению национального примирения и подготовке парламентских и президентских выборов в 2020-2021 годах.

Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.