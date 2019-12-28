Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева досрочно прекратила участие в чемпионате России

Об этом сообщает агентство ТАСС. По его данным, имя Медведевой отсутствует в списке на старт перед произвольной программой. Сегодня спортсменка досрочно прекратила тренировку, она пропустила большую часть прыжков.
На днях у спортсменки сломались коньки. Она пыталась выступать в других, но в итоге вернулась к повреждённым.
После короткой программы Медведева занимала пятое место.
Ранее в декабре от участия в чемпионате России по фигурному катанию отказалась фигуристка Алина Загитова – она объявила о приостановке спортивной карьеры.
Между тем участница нынешнего чемпионата Алёна Касторная сказала, что это первенство одно из сильнейших за последние годы.
Чемпионат России завершится завтра показательными выступлениями.
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли первое место в соревновании спортивных пар на чемпионате России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Красноярске.