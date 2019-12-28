В Чите из психиатрической больницы во второй раз сбежали два пациента, которые находятся на принудительном лечени

В Чите из психиатрической больницы во второй раз сбежали два пациента, которые находятся в учреждении на принудительном лечении. Об этом сообщает сайт Znak.com. Он отмечает, что первый случай побега был в ноябре. Тогда главврач получил прокурорское представление, сотрудникам объявили выговоры, больница уволила охранников и начала искать средства на то, чтобы сделать охрану более надёжной.
2019-12-28T14:30:00+03:00
2019-12-28T14:34:03+03:00
https://echo.msk.ru/news/2562077-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:30, 28 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…