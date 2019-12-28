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14:30, 28 декабря 2019

В Чите из психиатрической больницы во второй раз сбежали два пациента, которые находятся на принудительном лечени

В Чите из психиатрической больницы во второй раз сбежали два пациента, которые находятся в учреждении на принудительном лечении. Об этом сообщает сайт Znak.com. Он отмечает, что первый случай побега был в ноябре. Тогда главврач получил прокурорское представление, сотрудникам объявили выговоры, больница уволила охранников и начала искать средства на то, чтобы сделать охрану более надёжной.



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