Минобороны России объявило о планах увеличить скорость гиперзвуковых ракет. Идёт отработка технологий, сообщил в интервью ведомственной газете «Красная звезда» замглавы ведомства Алексей Криворучко. Он добавил, что сейчас создаются образцы гиперзвукового вооружения для применения как с воздушных носителей, так и с наземных и морских.