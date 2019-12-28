Минобороны России объявило о планах увеличить скорость гиперзвуковых ракет. Идёт отработка технологий, сообщил в интервью ведомственной газете «Красная звезда» замглавы ведомства Алексей Криворучко. Он добавил, что сейчас создаются образцы гиперзвукового вооружения для применения как с воздушных носителей, так и с наземных и морских.
2019-12-28T14:30:00+03:00
2019-12-28T14:33:42+03:00
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14:30, 28 декабря 2019
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