Самолёт «Уральских авиалиний» готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге

Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает агентство ТАСС. По его данным, сработал датчик технической неисправности. Лайнер вылетел из местного аэропорта Кольцово в Симферополь, после чего запросил возможность вернуться и начал кружить в окрестностях Екатеринбурга, вырабатывая топливо. По данным екатеринбургского сайта Е1, на борту находятся около двухсот человек. В Кольцово дежурят бригады экстренных служб. Аэропорт сообщил, что все комментарии будут предоставлены позже.