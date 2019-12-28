Самолёт «Уральских авиалиний» готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге

Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает агентство ТАСС. По его данным, сработал датчик технической неисправности. Лайнер вылетел из местного аэропорта Кольцово в Симферополь, после чего запросил возможность вернуться и начал кружить в окрестностях Екатеринбурга, вырабатывая топливо. По данным екатеринбургского сайта Е1, на борту находятся около двухсот человек. В Кольцово дежурят бригады экстренных служб. Аэропорт сообщил, что все комментарии будут предоставлены позже.
2019-12-28T15:00:00+03:00
2019-12-28T15:03:03+03:00
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15:00, 28 декабря 2019
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