Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с чемпионата России

Об этом только что сообщило ТАСС со ссылкой на опубликованные списки на старт. Медведевой в них нет. Причины пока неизвестны. Сегодня агентство писало, что 20-летняя Медведева досрочно завершила тренировку перед выступлением с произвольной программой. Она пропустила большую часть прыжков. В четверг спортсменка на предстартовой тренировки повредила коньки. Она пыталась тренироваться в новых, однако затем всё же решила заниматься в повреждённых. После короткой программы Медведева занимала пятое место.

Произвольную программу фигуристки представляют сегодня. Завтра первенство страны завершится показательными выступлениями.