В демографическом прогнозе Росстата впервые учли повышение пенсионного возраста

Показатели заметно изменились.

По последним прогнозам Росстата к 2035-ому году на тысячу работающих россиян будет приходиться шестьсот двадцать два неработоспособных, — пишет РБК. В прошлогоднем отчете, который не учитывал пенсионную реформу, их было восемьсот тридцать девять. Такая большая разница получилась в первую очередь за счет того, что теперь трудоспособными считается большее количество людей. В общей сложности это снижает демографическую нагрузку, поскольку за счет граждан предпенсионного возраста увеличилась доля россиян, которые отдают свои деньги пенсионному фонду.

Реформа этой системы рассчитана на десять лет. К 2028-ому году пенсионный возраст постепенно вырастет до шестидесяти для женщин и шестидесяти пяти для мужчин. В Минпромторге рассчитывают, что это увеличит численность рабочей силы.

Этот законопроект приняли прошлой осенью, несмотря на многочисленные протесты по всей стране.

Еще вчера Росстат опубликовал демографический прогноз на ближайшие шестнадцать лет. Там сказано, что за это время население России может снизиться на три миллиона человек.