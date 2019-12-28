Президент Чехии Милош Земан обдумывает возможность отказа от визита в Москву на парад Победы

Об этом сообщило государственное агентство ТАСС со ссылкой на интервью, которое чешский лидер дал местным СМИ. Агентство отмечает, что рассуждения Земана на этот счёт связаны с позицией Москвы на введение в Чехии Дня памяти жертв вторжения советских войск в 1968 году и последующей оккупации. В российском МИДе, комментируя появление этой памятной даты заявили о разочаровании.

История с возможным отказом Земана от поездки в Москву – это классический пример дезинформации, сказал «Эху» политолог из Чехии Иван Преображенский.

Преображенский пояснил, что в оригинальной версии интервью, Земан не говорит о Дне Победы, а упоминает ряд исторических дат.