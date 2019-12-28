Марков: Президент Путин был справедлив в своих высказываниях в отношении польского посла

Президент Владимир Путин был справедлив в своих высказываниях в отношении польского посла Юзефа Липского, работавшего в Германии до Второй мировой войны. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков.

«Конечно, в этой ситуации Владимир Путин и Россия правы на сто процентов. Дело в том, что <...> ультранационалистическое правительство Польши приняло масштабную программу фальсификации истории. В частности, оно отрицает факты сотрудничества поляков с немецким режимом. Хорошо известно, что антисемитизм был органически присущ польской политике на протяжении многих лет. Также хорошо известно, что польское правительство участвовало в разделе Чехословакии в 1938 году, что польское правительство пыталось договориться с Германией о совместной агрессии против советской России. Но польское правительство очень далеко зашло в своей фальсификации истории, поэтому теперь польскому общественному мнению просто крайне неожиданно, что кто-то говорит правду», — сказал он.

Политолог подчеркнул, что Польша является одной из жертв, но при этом и одним из главных виновников Второй мировой войны. Однако, по мнению С.Маркова, польская общественность неспособна признать свою роль в развязывании войны.

«Это глубоко травмированное национальное сознание. Но, если какой-то алкоголик думает, что он гений, это не значит, что остальные должны повторять за ним, что он гений, вместо того, чтобы говорить ему правду: «Ты алкоголик». Вот Польша является таким политическим алкоголиком», — заключил он.

Ранее МИД Польши вызвал посла России из-за резкого высказывания Владимира Путина. Российский президент назвал «сволочью» и «антисемитской свиньей» работавшего в 1930-х в Третьем рейхе польского посла Юзефа Липски, пообещавшего установить памятник Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.