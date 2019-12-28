Пенсионера ранили ножом в московском метро. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД. Происшествие случилось вчера вечером на станции «Шаболовская». Пострадавшего госпитализировали. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.