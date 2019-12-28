В красноярском посёлке, где 200 человек остались без отопления в тридцатиградусный мороз, восстановлено теплоснабжение

В красноярском посёлке Новый Путь, где 200 человек остались без отопления в тридцатиградусный мороз, восстановлено теплоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС. Жителям, которые пытались согреться, включая электроприборы, пообещали компенсацию, передаёт агентство Интерфакс. За последние сутки в посёлке произошла серия аварий на сетях.