Президент России вошёл в список 50 главных людей определивших облик десятилетия по версии газеты Financial Times. В перечне оказались политики, предприниматели, представители сфер культуры, науки, шоу-бизнеса и спорта. Наряду с российским президентом, в список попал экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который стал информатором по делу о применении допинга в России.
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