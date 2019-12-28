Президент России вошёл в список 50 главных людей определивших облик десятилетия по версии газеты Financial Times. В перечне оказались политики, предприниматели, представители сфер культуры, науки, шоу-бизнеса и спорта. Наряду с российским президентом, в список попал экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который стал информатором по делу о применении допинга в России.