Полицейские в Москве задержали женщину по подозрению в мошенничестве

По версии следствия, она продавала несуществующие билеты.

Подозреваемая рассылала по СМС рекламу дешевых билетов на новогодние представления в столице, — сказано на сайте МВД. Люди звонили по номеру, указанному в сообщении, отправляли свои деньги, но обещанного не получали. По данным полиции, всего на эту уловку попались восемнадцать человек. Среди потерпевших были малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов и больных онкологическими заболеваниями.

В московском МВД в результате оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что рассылкой СМС занималась сорокашестилетняя женщина. Её имя и место работы не упоминается, сказано только, что она из другого города.

После того, как её задержали, всех потерпевших пригласили в отделение полиции. Для них в сопровождении съемочных групп устроили праздник. Семьям дарили уже настоящие билеты на новогодние представления. Помимо нескольких руководителей столичного МВД, детей встречали люди в костюмах Снегурочки и Деда Мороза.

Из-за подобных случаев мошенничества полиция просит внимательно относиться к любым скидкам и всегда проверять информацию о магазинах, которые их предлагают.