Ошибки пилотов, погодные условия или технические неисправности могли стать причиной крушения самолёта в Казахстане

Такие версии рассматривает следствие, сообщает МВД республики. Там отмечают, что назначен ряд экспертиз. Бортовой самописец планируется передать на расшифровку в Москву, передаёт агентство Интерфакс.

Авиакатастрофа произошла вчера утром. Разбился лайнер, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан. Пострадали более 50 человек. Погибли 12, некоторые из них скончались уже после госпитализации, — рассказала исполняющий обязанности главврача клинической больницы в Алма-Ате Айман Байзолданова.

В Казахстане сегодня день траура.