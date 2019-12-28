Более 90 человек погибли в результате теракта в Сомали

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на члена парламента республики. Взорвался заминированный автомобиль. По предварительным данным, среди погибших — четверо иностранцев. Ни одна террористическая группировка ответственность за произошедшее на себя пока не взяла.