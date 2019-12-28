Польский МИД вызвал посла России из-за слов Владимира Путина. Президент России обругал польского дипломата, который работал в Германии в 30-х годов.

Вернувшийся из польского МИДа посол Сергей Андреев сказал, что беседа была жесткая, но корректная. По его словам, российские власти не позволят никому читать им нотации, передает РИА. Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, в свою очередь, заявил, что от имени польских властей был высказан решительный протест историческим инсинуациям, которые в последние дни неоднократно высказывались представителями высших органов власти Российской Федерации. О Польше и ее роли во Второй мировой войне в последнее время много публично говорил Владимир Путин. Сначала –на большой пресс-конференции, потом на саммите лидеров стран СНГ, где российский лидер прочитал коллегам часовую лекцию, и на заседании коллегии Минобороны. Там Путин обвинил Польшу в сговоре с Гитлером, а польского дипломата Юзефа Липского, который был послом страны в Третьем рейхе, назвал антисемитской свиньей.

Ранее Путин возмутился принятой в сентябре резолюцией Европарламента. В документе говорится, что Вторую мировую войну спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа.

В июле власти Польши не пригласили Владимира Путина на мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

В июле власти Польши не пригласили Владимира Путина на мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Владимир Путин был объективен и справедлив в своих высказываниях в отношении Польши. Такое мнение в интервью «Эху» высказал политолог, директор Института политических исследований Сергей Марков. Плёнка Марков – Польша

Речь идёт о дезинформации со стороны российских властей и о манипулировании фактами, — сказала в интервью «Эху» польская журналистка, специалист по восточным проблемам Мария Пржеломец. Она связала высказывания Владимира Путина с его намерениями созвать в Москву Запад на 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

Подобная политика ведёт к осложнению отношений между странами, отметил в эфире «Эха» историк Николай Сванидзе.



На этом фоне стало известно, что президент Чехии Милош Земан рассматривает возможность отказаться от визита в Москву на парад Победы. Это связано с позицией России по принятому в Чехии закону, предлагающему отмечать День памяти жертв вторжения советских войск в 1968 году и последующей оккупации, передаёт агентство ТАСС. В российском МИДе ранее сказали, что встретили новый закон с «большим разочарованием».