По разным данным от 60 до 90 человек погибли в результате теракта в Сомали

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на местные власти, в Могадишо взорвался заминированный автомобиль. Ни одна из действующих в регионе террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.
Самое обсуждаемое
Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…
Лев Тимофеев: Из истории «кремлевской» литературы Потребность «взяться за перо» у Верховного начальника, видимо, возникает тогда, когда начинает брезжить (пусть иллюзорная) надежда на либеральные изменения в стране, а значит и чудится (только еще чудится, мстится) угроза существующему порядку, авторитету власти…