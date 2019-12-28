Американский актёр Том Хэнкс получил греческое гражданство

Соответствующий указ подписал президент Прокопис Павлопулос. Как пишет агентство Associated Press, актёр часто отдыхает в Греции, а его супруга, актриса Рита Усилсон имеет греческие корни. По местным законам, почётная натурализация предоставляет тем, кто оказал исключительные услуги стране или чья натурализация служит общественным интересам.
2019-12-28T12:00:00+03:00
2019-12-28T12:04:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:00, 28 декабря 2019
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