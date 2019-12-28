Американский актёр Том Хэнкс получил греческое гражданство

Соответствующий указ подписал президент Прокопис Павлопулос. Как пишет агентство Associated Press, актёр часто отдыхает в Греции, а его супруга, актриса Рита Усилсон имеет греческие корни. По местным законам, почётная натурализация предоставляет тем, кто оказал исключительные услуги стране или чья натурализация служит общественным интересам.