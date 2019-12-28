Владимир Путин попал в число 50 людей, «определивших облик десятилетия» по версии газеты Financial Times

Российский президент оказался в перечне из 19 политиков, 22 бизнесменов и девятерых представителей культуры, науки, шоу-бизнеса и спорта. При этом наряду с Путиным, в частности, указан экс-директор московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, который стал одним из информаторов по делу о применении допинга в России. Среди политиков, определивших по версии газеты облик десятилетия, присутствуют президент США Дональд Трамп и его предшественник Барак Обама, французский лидер Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и еще ряд других мировых лидеров. Среди представителей бизнеса же в списке оказались глава компании Tesla Илон Маск, руководитель Apple Тим Кук, глава Netflix Рид Хастингс и один из основателей Microsoft Билл Гейтс. Издание, помимо прочего, отметило одну из основательниц движения против харрасмента #MeToo актрису Роуз Макгоун, теннисистку Серену Уильямс и экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

Причину, по которой в список людей, определивших уходящее десятилетие, попали те или иные лица, Financial Times не уточняет.