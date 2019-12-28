Российский футболист Иван Игнатьев перешёл из клуба «Краснодар» в казанский «Рубин»

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды. Соглашение с 20-летним нападающим рассчитано до весны 2024 год.

«Краснодар» ушёл за зимний перерыв, занимая второе место в чемпионате России. «Рубин» располагается на 13 месте. На прошлой неделе было объявлено о назначении на пост главного тренера казанской команды Леонида Слуцкого.