В Москве задержали подозреваемую в продаже билетов на несуществующие новогодние представления

В полицию обратились 18 человек. Они рассказали, что через интернет получили предложение отправить детей на «ёлку» по выгодной цене, связались с продавцом, перевели деньги, но билеты так и не получили. В числе пострадавших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов и детей с онкологическими заболеваниями. Как отмечает агентство Интерфакс, тем, кто написал заявления, в итоге вручили билеты на новогоднее представление во Дворце гимнастики Ирины Винер.