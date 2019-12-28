В Москве задержали подозреваемую в продаже билетов на несуществующие новогодние представления

В полицию обратились 18 человек. Они рассказали, что через интернет получили предложение отправить детей на «ёлку» по выгодной цене, связались с продавцом, перевели деньги, но билеты так и не получили. В числе пострадавших оказались многодетные и малообеспеченные семьи, родители детей-инвалидов и детей с онкологическими заболеваниями. Как отмечает агентство Интерфакс, тем, кто написал заявления, в итоге вручили билеты на новогоднее представление во Дворце гимнастики Ирины Винер.
2019-12-28T11:30:00+03:00
2019-12-28T11:31:41+03:00
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11:30, 28 декабря 2019
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