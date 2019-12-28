Число жертв сегодняшнего взрыва в Сомали превысило 90 человек

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на члена парламента республики. Взорвался заминированный автомобиль. Среди погибших — четверо иностранцев. Ни одна из действующих в регионе террористических группировок ответственность за произошедшее на себя пока не взяла.
2019-12-28T11:30:00+03:00
2019-12-28T11:31:24+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:30, 28 декабря 2019
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Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…