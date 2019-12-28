Число жертв сегодняшнего взрыва в Сомали превысило 90 человек

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на члена парламента республики. Взорвался заминированный автомобиль. Среди погибших — четверо иностранцев. Ни одна из действующих в регионе террористических группировок ответственность за произошедшее на себя пока не взяла.