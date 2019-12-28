Россия никому не позволит читать Москве нотации, заявил после визита в польский МИД посол нашей страны

Об этом сообщает агентство РИА Новости. Сергея Андреева вызывали в министерство из-за высказываний Владимира Путина. Несколько дней назад российский президент назвал посла Польши в нацистской Германии «сволочью» и «антисемитской свиньёй» из-за того, что тот, по словам Путина, поддерживал идею Гитлера выслать евреев в Африку.