Техническая неисправность, погодные условия или ошибки пилотов могли привести к крушению самолёта в Казахстане, считает следствие. Об этом сообщает МВД республики. Там отмечают, что назначен ряд экспертиз. Бортовой самописец планируется передать на расшифровку в Москву, передаёт агентство Интерфакс.

Авиакатастрофа произошла накануне. Разбился самолёт, летевший из Алма-Аты в Нур-Султан. Пострадавших около 60. Погибли 12 человек, некоторые из них скончались уже после госпитализации, — рассказала исполняющий обязанности главврача клинической больницы в Алма-Ате Айман Байзолданова.

Сегодня в Казахстане день траура.