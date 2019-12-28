ВАДА получило уведомление от Русада о том, что там не согласны с отстранением российской сборной

Всемирное антидопинговое агентство получило уведомление от Русада о том, что там не согласны с отстранением российской сборной. При этом, решение о санкциях еще не вступило в силу.

В ВАДА подтвердили, что их официально уведомили о протесте российской антидопинговой лаборатории против санкций. Тем не менее, представитель международной инстанции сказал «Интерфаксу», что там всё равно намерены добиваться наказания. Он отметил, что предложенные организацией «жёсткие последствия призваны надежно защищать целостность чистого спорта по всему миру».



9-ого декабря исполком ВАДА на четыре года отстранил российскую команду от участия в международных соревнованиях. В том числе самых крупных, например чемпионатов мира и Олимпийских игр. К такому решению пришли не только из-за самого допингового скандала, а после того, как во время расследования в базу данных Московской лаборатории были внесены изменения.

Решение об отстранении команды еще не действует, поскольку российская сторона оспаривает его в Спортивном арбитражном суде.

Даже если отстранение вступит в силу, российские спортсмены, которых не уличили в использовании допинга, смогут участвовать в соревнованиях.