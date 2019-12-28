Президент Чехии может отказаться от визита в Москву на 75-летие победы в войне с нацистской Германией

Причиной стало заявление российского МИДа.

Милош Земан, которого часто называют пророссийским политиком, назвал абсолютной наглостью реакцию российского МИДа. Речь идет о комментарии ведомства по поводу недавно принятого в Чехии закона, по которому 21 августа будут отмечать День памяти жертв вторжения советских войск в 1968 году и последующей оккупации. В министерстве иностранных дел России заявили, что это вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между двумя странами. Глава чешского МИДа Томаш Петржичек в ответ заметил, что Чехия – независимое государство и вправе чтить своих погибших. Как передает ТАСС, президент республики Милош Земан сказал накануне в интервью одному из местных СМИ, что некоторое время назад он принял приглашение Владимира Путина принять участие в торжествах в Москве 9 мая, а теперь размышляет о том, не ехать ли туда вообще.

Советские войска находились на территории Чехословакии до 1991 года.