Число погибших при взрыве заминированного автомобиля в столице Сомали достигло 50. Об этом сообщает ТАСС. Других подробностей пока нет.
2019-12-28T10:30:00+03:00
2019-12-28T10:33:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:30, 28 декабря 2019
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