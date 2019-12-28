Банки по всему миру в этом году провели сокращения, ставшие рекордными с 2015 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Большинство увольнений – более 80 % — пришлось на Европу. Всего в разных странах мира банки за год сократили почти 80 тысяч человек. Агентство связывает это с попытками поддержать прибыльность.