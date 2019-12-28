Банки по всему миру в этом году провели сокращения, ставшие рекордными с 2015 года. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Большинство увольнений – более 80 % — пришлось на Европу. Всего в разных странах мира банки за год сократили почти 80 тысяч человек. Агентство связывает это с попытками поддержать прибыльность.
2019-12-28T10:30:00+03:00
2019-12-28T10:32:20+03:00
https://echo.msk.ru/news/2561999-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:30, 28 декабря 2019
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…