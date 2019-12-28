Серия одиночных пикетов в поддержку политзаключённых пройдёт сегодня в Москве. Об этом «Эху» рассказала координатор движения «Дело 212» Александра Крыленкова.
Пикеты начнутся в 2 часа дня.
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Серия одиночных пикетов в поддержку политзаключённых пройдёт сегодня в Москве. Об этом «Эху» рассказала координатор движения «Дело 212» Александра Крыленкова.
Пикеты начнутся в 2 часа дня.
Oxxxymiron: Хочется, чтоб вы осознали, что помогли освободить Самариддина Раджабова именно вы В ответ на упадническое «чему радоваться, остальные сидят» — смело шлите… Вокруг полно несправедливости. Но, во-первых, на «московском деле» обкатывается, что с нами смогут или не смогут сделать в ближайшие годы; во-вторых — лучше помочь одному человеку, чем никому…