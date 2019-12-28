В Челябинской области завершилось расследование в отношении пенсионерок, запустивших производство на водочном заводе

В Челябинской области завершилось расследование в отношении пенсионерок, которые тайно запустили производство на брошенном ликёро-водочном заводе. Предприятие в Верхнеуральске было законсервировано в 2016 году, на заводе осталось исправное оборудование. Три местные жительницы наняли рабочих, стали выпускать алкоголь и продавать. К моменту, когда о бизнесе стало известно силовикам, пенсионерки заработали больше 25 миллионов рублей, сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Обвинение фигуранткам дела предъявили по трём статьям: производство немаркированного алкоголя в особо крупном размере, использование поддельных марок и незаконное использование товарного знака.