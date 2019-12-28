Экспертиза черного ящика разбившегося в Казахстане самолета будет проведена в Москве

Предполагается, что бортовой самописец передадут в воскресенье.

Для работы с черным ящиком из Москвы в Алма-Ату прилетит эксперт Межгосударственного авиационного комитета, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев. Он отметил, что договоренность о передаче самописцев для расшифровки в российскую столицу была достигнута после переговоров членов республиканского правительства с председателем МАК. Сам черный ящик уже извлечен, с ним работает следственно-оперативная группа. Тем временем в МВД Казахстана среди причин произошедшей накануне трагедии рассматривают техническую неисправность, погодные условия и ошибки пилотов. Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, следовавший из Алма-Аты в Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. На борту находились 93 человека, 12 из них погибли. Полеты Fokker-100 и деятельность перевозчика Bek Air были приостановлены.

В Казахстане сегодня объявлен день траура.