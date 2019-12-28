В министерстве обороны считают, что иностранные государства организуют информационную атаку на Россию

Так за границей реагируют на успехи государства, говорят в ведомстве.

Первый замглавы минобра Руслан Цаликов предупредил о том, что за границей ведется скоординированная работа по дискредитации российских политиков, органов власти и журналистов. В интервью ведомственной газете «Красная звезда» он сказал, что это делают «конкретные государства» через «конкретные СМИ», причем какие именно, не уточнил. Генерал подчеркнул, что эти данные достоверны, и информационная атака на руководящий состав вооруженных сил начнется «в ближайшее время». Более точных сроков он также не назвал.

Цаликов добавил, что в Министерстве обороны привержены честной и открытой работе, но если кто-то будет использовать против него «грязные методы информационной борьбы», то ведомство не оставит это без адекватного ответа. Генерал также призвал российские средства массовой информации не присоединяться к этой атаке. Заместитель министра выразил надежду, что в этом противостоянии пресса будет для ведомства союзником.

По словам генерала, координаторам этой атаки на Россию не нравится то, что в эти дни общество уверено в боеготовности и боеспособности армии.

Цаликов добавил, что армия сейчас уделяет много внимания виртуальной среде.