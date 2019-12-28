Российский посол был вызван в МИД Польши из-за слов Путина об антисемитской свинье

«Беседа была жесткая, но корректная», — сказал посол России в Польше Сергей Андреев. По его словам, польские дипломаты изложили свою позицию, а он – позицию Москвы. Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, в свою очередь, заявил, что от имени польских властей был высказан решительный протест историческим инсинуациям, которые в последние дни неоднократно высказывались представителями высших органов власти Российской Федерации. Ранее на расширенной коллегии Минобороны Владимир Путин неожиданно прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов. Президент России назвал «сволочью и антисемитской свиньей» дипломата, который, по его словам, пообещал памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.



До этого на большой пресс-конференции Путин пообещал написать к 75-летию Победы статью о второй мировой войне и о попытках умиротворения Гитлера со стороны западных лидеров.

Путин на встрече с лидерами стран СНГ недавно прочитал им часовую лекцию о причинах Второй мировой войны.